In Norvegia, exista un penitenciar special cu aproximativ 250 de detinuti. Aproape jumatate dintre ei au comis infractiuni grave precum crima, agresiune sau viol. Altii sunt condamnati pentru vanzare si trafic droguri. Denumit „cea mai umana inchisoare din lume”, penitenciarul Halden arata diferit fata de majoritatea inchisorilor. Gradina, studio de muzica, sali, biblioteca și baie privata Inchisoarea Halden se afla in Justisveien, pe Torpum, in Halden. Celulele au un pat, un frigider mic, un raft de carti, TV, birou si un scaun, plus o baie privata cu dus, toaleta si chiuveta. In cladire, exista…