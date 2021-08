Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca ”nu se preconizeaza” instituirea unei carantine totale la nivel național in valul 4 al pandemiei de coronavirus. Intr-o conferința comuna de astazi cu ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, Arafat a declarat ca autoritațile vor…

- „Am avut mai multe ipoteze de lucru. Testarea sa fie facuta in unitatea sanitara, iar costurile sa fie suportare din fondul de sporuri al personalului medical care nu e vaccinat. E in propunere, dar trebuie sa fie avizat și de alte ministere”, a spus ministrul Sanatații, Ioana Mihaila.

- Posibile restricții pentru persoanele nevaccinate de pe teritoriul Romaniei. Anunțul ministrului Sanatații Posibile restricții pentru persoanele nevaccinate de pe teritoriul Romaniei. Anunțul ministrului Sanatații Mihaila, ministrul Sanatații, a declarat faptul ca, la momentul actual, coaliția de guvernare…

- Francezii au nevoie de certificatul de vaccinare anti COVID-19 pentru desfașurarea activitațiilor zilnice incepand de astazi, scrie DPA. Normele sunt in vigoare pana la 15 noiembrie pentru toate persoanele de...

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat marti ca a propus, in sedinta coalitiei de guvernare, un set de masuri de accelerare a campaniei de vaccinare anti-COVID, cum ar fi de recompensa pentru cei care se vaccineaza si restrictive pentru cei nevaccinati.

- Cand toata Romania așteapta cu sufletul la gura revenirea la viața ”normala”, cea de dinaintea pandemiei de coronavirus, ministrul Sanatații din Romania, Ioana Mihaila, a facut un anunț care le va da peste cap planurile romanilor. La sfarșitul acestei veri, varianta Delta de coronavirus va fi predominanta…

- Scandal in coalitie! Mircea Hava cere demiterea ministrului Sanatatii, Ioana Mihaila. Atacul celui care a fost 25 de ani primar in Alba-Iulia vine in contextul unui subiect foarte delicat intre PNL si partenerii de guvernare din USR-PLUS. Evenimentul Zilei a oferit detalii in exclusivitate despre planul…