În ce condiții apare meningita și cînd mergi de urgență la medic Principalele simptome ale acestei boli sint ca și cele ale unei gripe severe, adica dureri in zona cervicala, git ințepenit, febra, frisoane, dureri de cap și, in mod special, varsaturi, somnolența sau dureri musculare. Medicii trag un semnal de alarma, susținind ca meningita se manifesta in special la copii sau la adulții tineri, dar ea poate afecta și persoanele mai in virsta. Meningita simptome Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

