- Rares Bogdan a fost prezent intr-o emisiune la Digi24, care va fi difuzata duminica si, printre alte subiecte, a raspuns si intrebarii moderatorului cu privire la posibilitatea ca presedintele Iohannis sa-l convinga sa fie candidatul PNL pentru postul de primar al Bucurestiului. Europarlamentarul…

- Noua conducere a Partidului Social Democrat vrea sa reconstruiasca partidul pe baze sanatoase. A declarat-o astazi coram populo Claudiu Manda, unul dintre liderii importanți ai PSD, afirmația sa fiind asumata de intregul comitet de conducere al partidului. „Nu vom mai accepta proști in funcții de conducere!”,…

- Rezultatele surpinzatoare ale unui studiu PwC. In ce condiții ar renunța angajații la jumatate din salariu Peste o treime (37%) dintre cei care isi cauta un loc de munca ar fi dispusi sa renunte la o parte din salariu pentru sansa de a invata noi abilitati, releva studiul "Viitorul recrutarii",…

- Sfanta Mucenita Iuliana si Sf. Mucenic Temistocle sunt praznuiti de Biserica Ortodoxa in fiecare an pe 21 decembrie. Deoarece aceasta sarbatoare este in Postul Craciunului, astazi nu avem voie sa mancam de dulce.

- Sute de mii de copii romani s-au nascut in ultimii ani peste hotare, in țarile unde parinții lor au emigrat. Sunt copii care vorbesc la școala alta limba și care vin la bunici cateva zile pe an, in vacanțe. O echipa de romani din Finlanda a realizat o platforma online cu ateliere pentru copiii și parinții…

- Trei din zece angajați romani nu ar lucra niciodata pentru politicieni, indiferent de suma care li s-ar oferi, in timp ce aproape jumatate ar accepta o oferta de angajare venita de la un partid politic, insa cu anumite condiții, arata rezultatele celui mai recent sondaj efectuat de platforma de recrutare…

- Modificarea Legii Procuraturii, prin asumarea responsabilitații de catre Guvern, starnește tot mai multe controverse printre analiști și juriști. Unii considera pasul prim-ministrei Maia Sandu drept unul indrazneț, in timp ce alții il declara riscant și „fara finalitate”.

- Prognoza meteo pentru urmatoarele zile anunța o racire semnificativa a vremii și chiar posibilitatea apariției ninsorilor ( VEZI DETALII ). In aceste condiții, Poliția Romana a emis o atenționare pentru șoferi, reamintindu-le ca, in aceste condiții, lipsa cauciucurilor de iarna ii poate costa scump.