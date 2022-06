Stiri pe aceeasi tema

- Sigur ți-ai dat seama, la un moment dat, ca prosoapele tale favorite de baie nu mai sunt la fel de moi și pufoase ca in ziua in care le-ai cumparat. Ei bine, iata cateva trucuri geniale care te ajuta sa pacalești procesul de inasprire al prosoapelor, potrivit gospodinelor. Cum speli prosoapele pentru…

- Ți se pare imposibil sa faci fața adidașilor tai albi dupa ce te-a prins o ploaie torențiala pe strazile din Capitala? Oricat i-ai freca tot nu se curața? Ei bine, ce ai spune daca i-ai baga la mașina de spalat. Nu, nu se rup și vor arata ca noi. Iata care este trucul de care trebuie sa ții cont de…

- Mașinile de spalat rufe au devenit o necesitate absoluta in viața unui om in vremurile actuale. Cu ajutorul lor, se poate economisi mult timp și efort care se depune pentru a spala hainele cu mainile goale. Ca orice alt aparat electronic, și mașinile de spalat au o mulțime de variante intre ele. Unele…

- Experții au anunțat de ce este bine sa spalam hainele noi la mașina de spalat, inainte de prima purtare. Chiar daca ne va fi greu, intrucat sunt frumoase, calcate, la momentul cumpararii, trebuie sa trecem peste asta și sa le spalam. Care sunt beneficiile spalarii hainelor noi, vedeți in randurile de…

- In ciuda ritmului alert al vieții moderne, cu incertitudinile și provocarile sale, noile facilitați și micile delicii sunt rezultatul unei rețele de idei, concepte și invenții aduse la viața prin eforturile pasionate ale oamenilor de știința. Au fost proiectate din dorința de a facilita atribuțiile…

- Mașina de spalat rufe se numara printre electrocasnicele extrem de utile, insa intrucat nu este tocmai un obiect ieftin și ușor de manevrat se recomanda folosirea cu atenție, pentru ca aceasta sa funcționeze la parametri optimi și sa ofere cele mai bune rezultate. Spre exemplu, tu știai cand se pun,…

- Un barbat și-a pierdut viața intr-un accident grav care a avut loc luni, 11 aprilie, in jurul orei 14:00 in apropiere de Bonțida in localitatea Rascruci, județul Cluj. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cuj-Napoca inervin la fața locului, alaturi de un echipaj SAJ.„Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Specialiștii susțin ca fiecare persoana ascunde și o latura intunecata. Desigur ca este clar ca oamenii au anumite parți pe care le lasa la vedere doar in anumite conjuncturi sau in fața unor persoane. Este foarte greu sa citești oamenii care se cunosc și reușesc sa se stapaneasca, pentru ca greu ii…