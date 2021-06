În ce cartiere de la marginea Craiovei se mai introduce canalizarea In Craiova continua lucrarile de introducere a retelei de canalizare menajera. Dupa racordarea la reteaua de canalizare menajera a cartierului Facai, lucrarile s-au mutat in cartierul Izvorul Rece, dar si pe alte strazi de la periferia municipiului. De fapt, firma de constructii lucreaza in paralel atat in Facai , pentru racorduri, cat si in zona Izvorul Rece, Brestei si Catargiu, pentru introducerea conductelor de canalizare. „Continua acțiunile de introducere a sistemului de canalizare in cartierele de la marginea Craiovei. Constructorul acționeaza, in paralel, pe mai multe șantiere deschise… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

