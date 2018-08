Stiri pe aceeasi tema

- „Caravana IT” este un proiect initiat de DB Global Technology in octombrie 2017 cu scopul de a oferi informatii despre ce inseamna a lucra in Fintech tinerilor liceeni din toata tara. Specialistii DB Global Technology au strabatut tara, timp de noua luni, vorbind cu peste 700 de liceeni din Brasov,…

- Topul Forbes 40 cele mai bune orașe pentru afaceri din Romania a ajuns la ediția cu numarul șase. Specialiștii de la Forbes analizeaza reședințele de județ, polii de business din fiecare unitate administrativa, dar și rezultatele inregistrate la nivelul intregului județ. Se ține cont de salariul…

- „Resita, noua si vechea destinatie industriala“, dupa cum se arata pe pagina forbes.ro, detroneaza in top localitati precum Suceava, Zalau, Ploiesti, Targu-Mures, Giurgiu, Slatina, Targu-Jiu, Miercurea-Ciuc. „Caras-Severin este singurul judet din Romania care nu are nicio companie in Top…

- Este mesajul cu care Florin Piersic Jr. iși invita prietenii la Freak-Show, in data de 8 iunie, ora 20:00. Realizat după un material scris de Florin Piersic jr, in regia și interpretarea sa, FREAK SHOW este un spectacol dinamic, gandit astfel incat să țină publicul cu sufletul la…

- Vi s-a intamplat sa nu stiti cum sa le spuneti localnicilor dintr-un nou oras pe care il vizitati si sa va doriti sa aveti un dictionar explicativ cu voi pentru a va scoate din incurcatura? Daca in general numele locuitorilor dintr-o regiune, oras sau sat se formeaza prin derivare, adaugand radacinii…

- JYSK Romania, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decoratiuni si textile, parte a grupului scandinav JYSK Nordic, va inaugura joi cel de-al 58-lea magazin din tara, in Curtea de Arges, cu o suprafata totala de 1.000 de metri patrati. ’’Suntem in plin proces de expansiune, iar un…

- Curieratul rapid reprezinta unul dintre domeniile care cunosc o dezvoltare rapida in aceste zile, inregistrand cresteri continue ale volumelor si, in general, ale activitatilor zilnice de transport. Domeniul este unul atractiv pentru angajati, acestia beneficiind de toate drepturile legale la zi si…

- Terenurile sportive cu gazon artificial au devenit o afacere tot mai populara in zilele noastre si din ce in ce mai multi antreprenori aleg sa-si faca un teren de fotbal, tenis sau mixt, pe care apoi sa-l inchirieze persoanelor dornice sa practice un sport. SC HATTRICK SPORT SRL este unul…