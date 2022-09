Stiri pe aceeasi tema

- Cine este preotul Visarion Alexa. Originar din Bacau, el este unul dintre cei mai cunoscuți preoți din Romania. El este parohul Bisericii „Pogorarea Sfantului Duh” – Militari (București), iar in calitate de realizator sau de invitat in emisiuni de radio și de televiziune acesta este renumit pentru temele…

- Politia desfasoara activitati de cautare si identificare a lui LUPU DORIN, de 39 de ani, domiciliat in comuna Vatra Moldoviței, care la data de 25.08.2022 a plecat de la domiciliu fara a mai reveni pana in prezent. LUPU DORIN are urmatoarele semnalmente: culoare piele alba, inalțimea de circa 1,75-1,80,…

- Politehnica Timisoara nu mai vrea sa rateze maine victoria acasa. Pe „Stiinta” soseste nou promovata Progresul 1944 Spartac, grupare al carui motor e reprezentat de asemenea de suporteri. Dupa egalul alb cu Brasov, timisorenii evolueaza a doua oara la rand pe teren propriu. „Vizavi de meciul de maine,…

- O fata de 14 ani este cautata de poliție dupa ce a disparut noaptea trecuta de la domiciliu. Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Motru au fost sesizați prin apelul unic 112, de catre o femeie de 30 de ani, din comuna Matasari, despre faptul ca fiica sa, Panainte Margareta-Rebeca, de 14 ani, a plecat…

- Este alerta in insula Lefkada: un turist roman a disparut acum doua zile in apele marii, pe o plaja fara salvamari. Baiatul de 25 de ani era in prima zi de vacanta cu prietenii. Grecii au scos pe mare doua nave ale Garzii de Coasta si un scafandru si incearca sa gaseasca orice indiciu ca sa-l localizeze…

- Miracol pentru o familie din Germania al carei copil de 8 ani a fost gasit in viata intr-o canalizare. Salvarea a venit de la un trecator care i-a auzit strigatele baiatului. Copilul disparuse misterios de acasa in urma cu 8 zile.