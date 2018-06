Stiri pe aceeasi tema

- In ziua istorica in care SUA și-au inaugurat ambasada din Ierusalim, Uniunea Europeana nu a putut sa-i dea lui Donald Trump o lovitura de imagine pentru ca Bucureștiul, Praga și Budapesta au facut front comun in favoarea Israelului

- Dacian Cioloș, despre motivarea deciziei CCR in cazul Kovesi: ”Pune in pericol aderarea Romaniei la Uniunea Europeana”, a declarat fostul premier, șa TVR. El a mai aratat ca, prin aceasta interpretare, se pune in pericol atat continuarea luptei anticoruptie cat si aderarea Romaniei la UE, in conditiile…

- Romania va primi un sprijin financiar in valoare de pana la 400 de milioane de euro de la Banca Mondiala, in cazul unor calamitati naturale, potrivit unui acord stabilit de instituția financiara și Guvernul Romaniei.

- Pe 14 octombrie 1802, in Romania avea loc cel mai mare cutremur inregistrat vreodata, situat undeva intre 7,9 și 8,2 grade pe scara Richter. Bucureștiul era distrus aproape in totalitate, iar unda de șoc ajungea pana la Moscova, Sankt Petersburg sau Constantinopol. Cronicarii noteaza ca ”s-au desfacut…

- Nodul hidrotehnic de la Sanmihaiu Roman este punctul de care depinde intreaga navigatie pe canalul Bega. Acesta va permite trecerea vaporaselor spre Serbia, de asemenea si ridicarea nivelului apelor pe portiunea timisoreana a canalului. Ecluza din localitatea de langa Timisoara este…

- PIB-ul per capita a ajuns la 49- din media din UE in cazul Bulgariei, in crestere fata de 40- in 2007, cand a aderat la Uniunea Europeana, arata Bloomberg, citat de Agerpres. Un raport publicat miercuri la Sofia de Open Society Institute se arata ca va dura pana in 2042 ca Bulgaria sa atinga 90- din…

- Bucurestiul devine, de la an la an, o problema sociala serioasa, in care desi spatiul de locuinte creste, calitatea locuirii scade. Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR), filiala Bucuresti, a lansat Raportul pentru Bucuresti 2018, un document in care sunt evaluate principalele provocari cu care se…

- Romania va fi cel mai expus stat european in cazul declansarii unei crize internationale, dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, pentru ca avem al doilea cel mai mare deficit de cont curent din UE dupa aceasta tara, a declarat miercuri economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR),…