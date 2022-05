Sase persoane au fost retinute, fiind instituite masuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme si a 110 conturi la 13 unitati bancare, in cazul unui grup infractional care se ocupa cu inselaciuni, santaj sau spalarea banilor, ai carui mebri au transferat prin mijloace frauduloase, in conturile proprii, peste 70 de milioane de lei din conturile unei firme cu sediul in America Centrala, care detine si opereaza o platforma de e-wallet.