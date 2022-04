În caz de război, pregătiți borcanele cu murături! Cu riscul de a va demoraliza, va anunț ca razboiul din Ucraina nu se va termina prea curand. Pe de o parte, este evidenta intenția SUA de a prelungi cat mai mult ostilitațile, forțand statele NATO sa alimenteze cu arme Ucraina, scopul fiind, desigur, epuizarea Rusiei. Pe de alta parte, Rusia pare mulțumita: cu cat […] Articolul In caz de razboi, pregatiți borcanele cu muraturi! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

