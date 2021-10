Anticorpii monoclonali nu au durata atat de lunga ca in cazul unui vaccin. Un vaccin, chiar daca are o eficiența timp limitata, in momentul in care faci un rapel se recaștiga eficiența. Cine face aceste afirmații in cazul tratamentului despre care se vorbește tot mai mult in ultima vreme? Medicul Alexandru Rafila spune ca in cazul anticorpilor monoclonali discutam doar de persistența acestor molecule in organism, pentru un interval de timp de cateva luni – 6 luni, pana la 9 luni. “Nu e vorba neaparat de durata atat de lunga ca in cazul unui vaccin. Pentru ca anticorpii nu se multiplica, asta e…