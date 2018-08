În căutarea victoriei în Afganistan In acest stadiu, SUA lupta pentru propria imagine. Statele Unite incearca din nou sa plece din Afganistan, dar refuza sa stabileasca un calendar al retragerii pentru ca strategia oficiala a SUA este ca ”adversarii Americii nu trebuie sa stie niciodata ca pot astepta retragerea (SUA)”. Adevarul este insa ca ei pot astepta si o vor astepta. Abtinerea de a avansa o data precisa ar putea fi o miscare prudenta din punct de vedere tactic, dar orice combatant taliban (sau al Statului Islamic) care are acces la o conexiune de internet stie ca Statele Unite nu vor sa continue sa cheltuiasca 45 de miliarde… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

