- China, Rusia si Iranul prezinta cele mai mari riscuri de influentare a rezultatului scrutinului prezidential programat in Statele Unite in noiembrie, avertizeaza Centrul american pentru Contrainformatii si...

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tinut sâmbata un discurs online, cu ocazia Zilei Internationale Nelson Mandela, avertizând ca lumea a ajuns într-un "punct critic" si cerând un model global de guvernare pentru combaterea inegalitatilor agravate de epidemia…

- Marea Britanie, Canada si Statele Unite au anuntat joi ca hackeri sustinuti de statul rus incearca sa fure cercetari pentru vaccinuri si tratamente pentru Covid-19 de la institutii farmaceutice si academice din lume, acuzatii pe care Kremlinul le-a respins. Dmitriev a afirmat intr-un interviu acordat…

- a Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva", ieri, dupa garda, erau 65 de locuri libere la pacientii confirmati cu COVID 19, si doar doua paturi libere la Compartimentul de Terapie Intensiva. In acelasi timp, schema de tratament pentru pacientii cu infectia cu SARS COV2 a fost modificata. Este…

- Atenție daca mergeți in Ungaria! Statul vecin va impune noi restricții, de miercuri, la intrarea in țara, a anunțat ministrul Gergely Gulyas, potrivit MTI, citat de Mediafax. Romania a fost inclusa in categoria țarilor galbene, ai caror cetațeni trebuie sa stea in carantina 14 zile la sosirea in Ungaria.…

- China a respins vineri o noua invitatie a Statelor Unite de a se alatura discutiilor americano-ruse despre reducerea arsenalelor lor nucleare, acuzand Washingtonul ca ii "distorsioneaza" pozitia in legatura cu acest subiect, potrivit AFP. SUA si Rusia au avut la sfarsitul lunii iunie la…

- O noua terapie țintita a devenit disponibila pentru pacienții cu o forma rara de cancer pulmonar incepand cu luna iunie. Medicamentul este compensat integral prin intermediul Programului Național de Oncologie. O sansa in plus pentru pacienti Pacienții din Romania care sufera de o forma mai rar intalnita…

- SUA si Rusia reiau luni, la Viena, negocierile privitoare la controlul armamentelor, insa acestea par amenintate inca de la inceput de instanta Washingtonului ca la discutii sa participe si China, ceea ce Beijingul refuza, transmite sambata AFP. Ambasadorul Marshall Billingslea, reprezentantul…