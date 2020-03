Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta israelieni sunt foarte aproape de dezvoltarea primului vaccin impotriva noului coronavirus, a transmis ministrul israelian pentru Stiinta si Tehnologie Ofir Akunis, relateaza Jerusalem Post.

- Coronavirusul poate ramane in corpul persoanei vindecate timp de cateva saptamani, a demonstrat un studiu efectuat in China, potrivit livescience.com. In aceste condiții, cercetatorii iși pun problema daca pacienții mai pot raspandi periculosul virus.Un studiu efectuat in China a aratat ca noul coronavirus…

- Primele doze de vaccin impotriva noului tip de coronavirus urmeaza sa fie testate pe oameni, in cadrul unor studii clinice facute in China. Potrivit cercetatorilor, tratamentele pentru combaterea bolii Covid-19 sunt in lucru.

- Cercetatorii americani au facut anunțul: a aparut vaccinul impotriva COVID-19. Moderna Therapeutics, o companie de biotehnologie din Cambridge, Massachusetts, a livrat primele loturi de vaccin pentru COVID-19, informeaza The Times. Vaccinul a fost creat in doar 42 de zile de la primirea din China a…

- La numai sase saptamani dupa ce a inceput sa lucreze la imunizare, firma americana de biotehnologie Moderna a trimis un vaccin experimental pentru Covid-19 cercetatorilor guvernului Statelor Unite, relateaza CNN, citat de news.ro.

- Cercetatori de la universitatea Imperial College din Londra se afla deja in faza de testare pe animale a unui posibil vaccin impotriva noului coronavirus, dupa accelerarea procesului sau de elaborare, informeaza miercuri Sky News citat de EFE. In declaratii acordate postului britanic,…

