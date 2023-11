Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la varsta de trei ani și jumatate, Ioan Kovacs a fost adoptat și crescut de o familie din Norvegia. Deși s-a stabilit acolo, tanarul este hotarat sa se intoarca in Romania pentru a duce la capat cea mai importanta misiune a vieții sale: gasirea familiei biologice.

- Mai deschisa și sincera ca oricand, indragita artista a vorbit despre schimbarile uriașe prin care a trecut in ultima perioada. Theo Rose a dezvaluit și cine este barbatul pe care il considera iubirea vieții sale, cel care i-a dat viața peste cap. Marturisirea care i-a adus lacrimi in ochi. Theo Rose,…

- Liderul USR, Catalin Drula, a declarat luni ca vor ataca la Curtea Constitutionala acest pachet fiscal pregatit de Executiv, el aratand ca „este masura efectiva si eficienta de a-l stopa si spera ca se mai gaseste ratiune si patriotism la CCR”, potrivit News.ro. Drula a precizat ca motiunea de cenzura,…

- Dioxidul de carbon detectat pe una dintre lunile planetei Jupiter, Europa, provine dintr-un ocean aflat sub un strat gros de gheata, potrivit datelor transmise de telescopul spatial James Webb. Noile descoperiri ale telescopului spațial sporesc sperantele potrivit carora apa ascunsa pe Europa ar putea…

- Astrologii au facut horoscopul pentru luna viitoare. Astfel, au detectat care este singura zodie din horoscop care primește șansa vieții ei in octombrie. Acești nativi au noroc in dragoste, in cariera, dar și la bani. Zodia care prospera incepand cu luna ocombrie. Triumf in toate planurile Horoscopul…

- Se considera, in genere, ca personalitatea, adica un anumit tipar specific persoanei de ganduri, sentimente și comportamente, este fixa. Și, pe langa ce spun psihologii, asta observam in jurul nostru, in sensul ca foști colegi de școala, indiferent de nivelul studiilor, nu se schimba substanțial odata…

- Lidia a nascut de Sfantul Ion, in urma cu mai bine de 40 de ani. Femeia spune ca a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, dar medicii au declarat bebelușul mort. Lidia simte ca Ramona Oana, fiica ei, traiește și ca poate a fost vandut-o in maternitate.

- Ruxandra Ion si Dream Film Production aduc in fața publicului telespectator un nou serial romanesc, Lasa-ma, imi place! Camera 609, care va avea premiera la Antena 1, vineri 25 august, de la 20.30. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, chiar de pe platourile de filmare, celebra producatoare…