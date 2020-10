Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justitiei Ana Birchall anunta o "importanta victorie de etapa" in lupta pentru confiscarea averilor obtinute prin fapte de coruptie. Concret, Birchall transmite ca, in pofida tertipurilor lui Florin Iordache, a reusit sa obtina promisiunea ca proiectul de lege vizand confiscarea extinsa…

- N. D. Vremurile pe care le traieste omenirea, in contextul in care pandemia nu a tinut si nu tine cont de granite ale statelor, de continente ori statut social al unei persoane, au constituit pentru unii dintre oamenii de cultura un subiect de inspiratie, asa cum se intampla in cazul artistilor plastici,…

- Serviciul Roman de Informații face angajari și vizeaza inclusiv persoane fara studii superioare, dar care trebuie sa cunoasca foarte bine o limba straina, dar mai rar folosita. Anunțul a fost postat inclusiv pe Facebook, acolo unde a adunat sute de aprecieri. Concret, SRI angajeaza personal cu studii…

- Luiza Radulescu Pintilie La granita dintre doua anotimpuri, septembrie aduna inca lumini de vara, dar si fosnetul primelor frunze vestejite, armonizand in tablourile unice ale fiecarei zile culori si emotii. Intr-un asemenea cadru autumnal isi invita Biblioteca Județeana „Nicolae Iorga” Prahova, joi,…

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru vine in intampinarea celor care se apropie de varsta pensionarii. Fiecare angajator va primi un e-mail cu o Notificare despre angajatul care se pregatește sa se pensioneze, cu trei luni inainte, anunța ministrul Muncii pe Facebook.„Demersul de simplificare…

- In plina ofensiva a liberalilor de racolare a primarilor, președintele partidului, Ludovic Orban, susține ca nu cunoaște detalii despre subiect. Demersul PNL a fost criticat recent de președintele Klaus Iohannis.​„Nu cunosc detalii legate de acest subiect. Știți poziția mea legata de acest subiect”,…

- Biblioteca Județeana ”Nicolae Iorga” Prahova organizeaza joi, 23 iulie 2020, cu incepere de la ora 11.00 , vernisajul unei expozitii de pictura ce reuneste lucrari ale artistei GEORGETA POPESCU- membra a Cenaclului de Arte Plastice „Arcade”, cenaclu patronat de biblioteca amintita și Centrul Județean…

- Indiferent ca vin din Cluj, din alte județe sau poate chiar de peste hotare, cei care ajung la Festivalul Internațional de Film Transilvania vor avea la dispoziție, la ediția din acest an, 20 de locuri de parcare in imediata apropiere a Pieței Unirii, una dintre principalele locații in care se va desfașura…