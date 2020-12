În căutarea darului perfect de Moș Nicolae Vine Moș Nicoale, cel atat de iubit de copii. Iar maine este ziua marilor pregatiri: ghetute, cadouri sau nuieluse, dupa cum spune traditia. Cu lista de dorințe bine stabilita de cei mici, parinții și bunicii iși dau toata silința ca in ghetuțe sa ajunga darurile mult visate. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DULCIURI… Pont pentru vasluienii aflati in cautarea cadourilor potrivite pentru Mos Nicolae. Magazinul Bucurel si Bucurica, de langa Piata Vidin, a pregatit o sumedenie de daruri, care mai de care mai gustoase si mai frumos ambalate pentru cei mai cuminti copii: ghetute din ceramica, plusuri si carti…

- Un topping perfect pentru salate, sandvisuri, supe, burgeri sau o garnitura delicioasa pentru o friptura, acest preparat este unul minunat. Chefii cu stele Michelin iti spun care este secretul cepei perfect caramelizata. Cea mai buna reteta de ceapa caramelizata Daca vrei sa pregatesti ceva special…

- Cu muștar, salata, langa piure sau cu puțin sos, parjoalele moldovenești din carne de porc, cu exterior crocant și interior moale și suculent pot cuceri pana și cele mai rafinate gusturi. Deși intalnim acest deliciu in mai multe variante peste tot in lume, clar preparatul gatit in stil romanesc iese…

- In urma cu 15 ani, Mihaela Tudorache a depus la Primaria Slobozia o cerere in care solicita, conform Legii 215 din 2003, un loc de casa de 300 mp. Pe 3 septembrie 2020, solicitantei i se raspunde ca «analizand actele depuse de dumneavoastra in susținerea cererii s-a constatat ca depașiți varsta de 35…

- Ion Denys Ciorogaru, directorul scolii gimnaziale numarul 29 din Constanta unde au fost amendați de poliție opt foști elevi, și-a depus demisia din aceasta funcție, motivand ca acțiunea oamenilor legii a reprezentat ”un abuz”, noteaza News.ro, citat de G4Media.ro.In opinia directorului demisionar, polițiștii…

- Pe 10 august 2020, Lili Sandu a adus pe lume primul sau copil , un baiețel perfect sanatos care a primit numele de Thomas Jay. A trecut mai bine de o luna de atunci, iar Lili Sandu a intrat perfect in rolul de mamica. La cei 41 de ani, Lili este intr-o forma fizica de zile mari și nu i-a luat mult sa…

- Pandemia a facut-o chiar si pe Victoria Beckham sa isi incalce principiile alimentare impuse in 2001. Ca sa-si mentina silueta si tineretea, fosta Posh Spice a decis atunci sa nu mai consume carbohidrati.

- AJOFM Dambovita inregistreaza in baza de date 287 de locuri … Post-ul 287 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .