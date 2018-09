Stiri pe aceeasi tema

- Moarte fulgeratoare pentru un barbat din Dambovița. (Oferta speciala playstation) Omul, in varsta de 60 de ani, a murit strivit de acoperișul casei parintești, din Razvad. S-a intamplat chiar in timp ce barbatul se chinuia sa repare construcția. Grinzile șubrezite au cedat dintr-o data, așa ca victima…

- Cererea pe piața inchirierilor de apartamente a inceput deja sa creasca inca din perioada de vara in centrele universitare, cu mult timp inainte ca studenții sa inceapa noul an școlar. In acest context, și chiriile au inceput deja sa urce. O analiză realizată de Imobiliare.ro arată că,…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat, vineri, la Cimpeni, ca oferta de lemn avuta la dispozitie e mai mica decat cererea populatiei de incalzire a locuintelor cu lemne, motiv pentru care, potrivit acestuia, trebuie gandita, pe termen mediu si lung, o solutie alternativa de incalzire…

- Legea care deblocheaza activitatea bancilor pentru locuinte a fost publicata ieri in Monitorul Oficial. Conform acesteia, cei care economisesc la o banca pentru locuinte vor fi obligati, dupa cinci ani, sa...

- Localitați din mai multe județe din Romania, dar și Capitala, au fost afectate de ploile din ultimele ore, fiind inundate mai multe curți și locuințe.In București, mai mulți copaci au cazut pe strazi sau peste masini, pompierii fiind solicitați sa intervina și in cazul unor curți inundate.…

- Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava vrea sa-și promoveze oferta educaționala pe autobuzele societații de transport public local din municipiul reședința de județ, TPL. In acest sens conducerea instituției de invațamant superior a adresat o solicitare Primariei Suceava prin care a cerut acordul sa…

- Slaba colectare a sumelor datorate de persoanele fizice statului roman a facut ca autoritațile sa ia masuri. Una dintre acestea consta intr-un parteneriat incheiat intre CEC și ANAF pentru plata taxelor și impozitelor.