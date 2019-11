In cautarea capitalistului perfect

Stiri pe aceeasi tema

- Actrița americana Halle Berry are 53 de ani, dar arata impecabil. Vedeta nu are doar o silueta de vis, ci și un abdomen perfect, foarte bine lucrat la sala. Vedeta hollywoodiana a facut senzație cu o fotografie pe care a postat-o pe contul sau de Instagram. In imaginea respectiva, Halle Berry apare…

- „Vi se pare nedrept, dle. Dan Barna? Va ințeleg perfect”, susține europarlamentarul Carmen Avram, ca o reacție la ancheta DLAF deschisa pe numele liderului USR dupa dezvaluirile Rise Project. „Nu ma bucur deloc ca vi se intampla asta, ma cutremur”, mai spune europarlamentarul, care spera ca Dan Barna…

- O cruce din piatra, mai exact din gresie, a fost descoperita in padurea de deasupra satului Tisa, intr-o lunecare de pamant, la o mare adancime. Este vorba de padurea Calugareasca. Ce surprinde e ca aceasta cruce, perfect realizata, nu aparține omului. ”E lucrata in adancimile pamantului, nici macar…

- Sistemul depozit pentru ambalajele de unica folosinta impune o infrastructura de mare anvergura, iar producatorii vor sa stie cat de fezabila este o astfel de initiativa, a declarat, miercuri, in conferinta anuala PRIA Environment, Julia Leferman, director general al Asociatiei Berarii Romaniei.…

- Acum vedem pentru prima data faptul ca una dintre cele mai sportive versiuni ale lui Audi, gama S6 primeste din pacate un sistem de evacurea fake. Si cand spunem fake vedem cum inginerii Audi au realizat cel mai slab sistem de evacuare al unei masini cu un pret de peste…

- Aceasta fleica de porc dupa o reteta chinezeasca este dulce, sarata si perfect frageda. Gatirea lenta a carnii de porc intr-un amestec aromat de usturoi, ghimbir si zahar brun ii ofera acea glazura semnificativ-dulce care se asorteaza perfect cu sosul de soia sarat. *Sfat: Serviti-o cu orez pentru cina…

- Iohannis: “PSD e specialist in a tatagana lucrurile. Așa arata o guvernare eșuata” Președintele Romaniei a sustinut miercuri o scurta declaratie in care a atacat din nou guvernul. Şeful statului a vorbit despre tragedia de la Caracal. “Ne-a arătat cât de multe lşi…

- "S-ar fi putut interveni pe 'forta majora', fiind o problema de sanatate publica, dar nu s-a asumat raspunderea interventiei, de teama unor posibile acuze de violare a proprietatii private. Ar trebui ca DSP sa gestioneze aceasta problema, iar noi sa ne conformam. Este o lacuna. O sa vedem daca putem…