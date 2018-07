Un rinocer si o girafa au murit intr-o perioada de 10 zile la gradina zoologica din Buenos Aires, reconvertita in 2016 in parc ecologic, a anuntat primaria din capitala Argentinei, citata de AFP. Shaki, o girafa in varsta de 18 ani, nascuta la gradina zoologica din centrul orasului Buenos Aires, a murit marti din cauza unui ulcer perforat. "Nu am putut face nimic", a indicat medicul veterinar Ivana Iaquinta. Cu zece zile mai devreme, o femela de rinocer alb, Ruth, in varsta de 24 de ani, a decedat dintr-un motiv necunoscut atunci cand a fost transferata intr-un sanctuar din Africa Parcul ecologic…