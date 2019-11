Stiri pe aceeasi tema

- BLACK FRIDAY 2019 Mai multi parlamentarii francezi si-au anuntat intentia de a adopta un act legislativ prin care sa fie interzise vanzarile la reducere de Black Friday, pe motiv ca provoaca supra-consum,...

- ALTEX Romania continua sa se extinda la nivel național și deschide la Satu Mare cel mai nou magazin MEDIA GALAXY, cel cu numarul 20 al rețelei. Deschiderea noului magazin urmeaza direcția companiei de implicare in dezvoltarea comunitații locale și a atras o investiție de 8 milioane de euro, ce a dus…

- Echipa Gomag a anuntat vineri, 15 noiembrie, lansarea primei carti scrise de catre Cosmin Daraban, CEO-ul platformei. Cartea Ecommerce no Bull$#!t. Tot ce ai nevoie pentru a vinde online cuprinde 340 de pagini de continut practic, plus checklist-uri, grafice si sabloane, dedicate oricui isi…

- Aproape 200 de milioane de lei au fost platiti online de „Black Friday”, in acest an, pe 15 noiembrie, mai mult cu 26% in comparatie cu editia din anul precedent, arata rezultatele finale ale campaniei,...

- Nu exista un raspuns general valabil. In economia romaneasca, la fel ca și in alte țari, exista companii care practica reduceri reale și altele care incearca sa iși pacaleasca clienții. Investigațiile Consiliului Concurenței au aratat ca, in medie, pentru 30% din produsele monitorizare, prețul taiat…

- Trei proiecte de hotarare ce vizeaza investiții de amploare pentru dezvoltarea serviciului de alimentare cu apa potabila și canalizare de catre Compania de Apa la nivelul municipiului Buzau, precum și in mai multe UAT, au obținut joi acordul Consiliului Județean care s-a intrunit din acest motiv in…

- Valoarea cofinantarii este de 280.424,65 de lei, cu TVA, in timp ce valoarea totala a investitiei este estimata la 13.942.773 de lei, cu TVA. Durata de realizare a proiectului este apreciata la 36 de luni. Proiectul presupune infrumusetarea zonei de agrement C. A. Rosetti si include reconversia si refunctionalizarea…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a debutat cu victorie in editie 2019 2020 a Diviziei A, seria B.Astazi, jucatoarele pregatite de Ion Ivan si Lacramioara Ilie au intalnit in deplasare CSM Bucuresti DivA, de care au dispus cu 37 28 21 15 .Pentru formatia oaspete au marcat Caldare 9 goluri,…