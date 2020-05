Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ploi, vijelii si temperaturi mai scazute cu aproximativ 10 grade in toata tara. Intreaga saptamana va fi marcata de instabilitate atmosferica accentuata, fenomenele extreme fiind provocate de un ciclon care loveste Romania.

- In perioada rece, riscul de imbolnavire cu coronavirus este mult mai mare pentru populație. Potrivit specialiștilor, temperaturile optime pentru raspandirea virusului sunt intre 3 și 11 grade. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o avertizare cod roșu de vreme rea, valabila pentru…

- Vreme de iarna in Romania, deși ne indeptam cu pași repezi catre sfarșitul lunii martie. Insa cei varstnici spun ca s-au mai vazut astfel de situații, de-a lungul timpului, așa ca nu ar trebui sa ne mire rabufnirea hibernala a vremii. Meteorologii au emis cod portocaliu pentru mai multe regiuni ale…

- Ploi in majoritatea regiunilor, lapovita si ninsori la munte. Si joi, 5 martie, vom avea parte toto de vreme capricioasa, iar valorile de temperatura vor fi in scadere in cea mai mare parte a tarii.

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA - COD GALBEN. Interval de valabilitate: 23 februarie, ora 06:00 - 23 februarie, ora 18:00.Fenomene și zone vizate: intensificari ale vantului la munte. In intervalul menționat vantul va avea intensificari la munte, iar la altitudini de peste 1500 m rafalele vor atinge 80...90…

- Vremea rea pune stapanire pe toata tara, incepand de duminica. dministratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis mai multe avertizari de vant puternic, ninsori la munte si precipitatii in celelalte regiuni.

- Ziarul Unirea Vremea in weekend: Temperaturi scazute, ninsori la munte și ploi in restul țarii Vreme rece si mohorata in toata tara, iar meteorologii nu exclud posibilitatea sa mai avem parte de episoade de iarna severa in Romania. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), sambata, in…

- Alerta meteo in Romania. Ninsori si ger in urmatoarele zile. Se anunta temperaturi de -22 de grade.Vezi zonele vizate Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ger, valabila in toata tara incepand din aceasta noapte si pana duminica dimineata. Meteorologii anunta temperaturi…