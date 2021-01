În câte țări s-a răspândit varianta africană de coronavirus? Noua tulpina de coronavrius din Africa de Sud a starnit ingrijorari in randul oamenilor de știința. Varianta africana de coronavirus s-ar fi raspandit pana in prezent in 12 țari. Printre statele in care a fost depistata tulpina se numara Germania, Marea Britanie, Finlanda, Franța și Israel. Specialiștii atrag atenția ca eficacitatea vaccinurilor anti Covid-19 ar putea scadea din cauza acestei noi tulpini. Noua tulpina a fost descoperita in urma cu doua luni in Africa de Sud. Conform CNN, cercetatorii spun ca este puțin probabil ca vaccinurile anti-Covid sa nu aiba niciun efect asupra acestor noi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

