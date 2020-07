Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai puternic pașaport din lume. Documentul cu care se poate intra fara viza in 191 de țari Pasapoartele japoneze ofera acces la cel mai mare numar de destinatii din lume fara viza, potrivit clasamentului Passport Index al firmei britanice de avocatura Henley & Partners. Persoanele cu paşaport…

- Lista țarilor din zona verde, cele care sunt exceptate de la aplicarea masurilor de carantina sau izolare a fost actualizata de Guvernul Romaniei, iar zborurile suspendate catre și dinspre aceste state urmeaza sa fie reluate in data de 7 iulie.

- O noua atractie pentru turisti si constanteni a fost inaugurata, vineri seara, in apropierea Cazinoului din Constanta. Este vorba de o roata panoramica botezata “Tomis Eye” care se afla in zona Poarta 1, de la inaltimea careia pot fi vazute Cazinoul, faleza, o parte din port sau marea.Purtatorul…

- Margherita de la Clejani este numele de scena, insa cel real, din buletin, este extrem de diferit. Cum o cheama, de fapt, pe fiica lui Ionița și a Vioricai de la Clejani. Parinții par sa-i fi ales o combinație de prenume inedita: un nume scris cu "y" și unul pur romanesc.

- Ar trebui sa pregatesc procedurile pentru angajarea ingrijitoarei unei mame, in momentul in care aș avea de ales intre doua persoane, ambele rezidente in Moldova și situate in prezent. Unul dintre cei doi ingrijitori este un cetațean moldovean cu pașaport romanesc, in timp ce al doilea este cetațean…