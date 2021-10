Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Cristi Borcea se recupereaza dupa o operație recenta la un picior. Are de tras pentru a se reface, dar momentul neplacut nu o sperie. Valentina Pelinel a trecut printr-o operație la picior, de curand, dupa o accidentare la schi in urma cu 8 ani, in prezent soția lui Cristi Borcea fiind in…

- Dezvaluiri de ultima ora despre soția lui Virgil Șteblea! Cristi Borcea ar fi cucerit-o pe aceasta, deși a susținut in nenumarate randuri ca și-a gasit liniștea alaturi de Valentina Pelinel. Un jurnalist extrem de cunoscut a facut totul public despre amantlacul din showbiz-ul romanesc. Cristi Borcea…

- Valentina Pelinel a fost surprinsa recent, mergand in carje, iar acum, soția lui Cristi Borcea a facut primele declarații despre ce s-a intamplat. Problemele au aparut la 8 ani dupa ce vedeta a suferit un accident la ski. „Sunt foarte ok. Am avut o operație de ligament incrucișat anterior și sunt cu…

- Valentina Pelinel are probleme de sanatate! Soția lui Cristi Borcea a avut nevoie de ajutorul medicilor, așa ca a mers de urgența la o clinica privata din București. Totuși, șocul a venit cand a ieșit din unitate, mai ales pentru ca aceasta se sprijinea in carje, deplasandu-se greu. Valentina Pelinel,…

- Valentina Pelinel a ingrijorat publicul dupa ce a fost surprinsa in carje cu puțin timp in urma. Acum, soția lui Cristi Borcea dezvaluie ce i s-a intamplat, in exclusivitate, la Antena Stars. Iata primele declarații ale vedetei!

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea traiesc o poveste de dragoste intensa. Cei doi au deja o familie numeroasa, iar afacerile soțului merg bine. Cu toate astea raiul celor doi a fost dat peste cap de datoriile Valentinei Pelinel. Surse apropiate acesteia spun ca este acum pusa in fața unei decizii de…

- Valentina Pelinel a parasit țara in urma cu doar cateva zile, iar alaturi de ea e și fiul sau, Milan. Soția lui Cristi Borcea a plecat impreuna cu baiatul cel mare in America, acolo unde au parte de cele mai frumoase experințe. Iata cat de mare a crescut fiul afaceristului.

- In urma cu cateva zile, Valentina Pelinel a parasit Romania. Vedeta și fiul ei, Milan, au calatorit in America. Acolo petrec clipe inedite, descopera locuri noi și fac fotografii memorabile impreuna. Soția lui Cristi Borcea a anunțat pe 9 august intr-o postare pe Facebook ca saptamana aceasta va trai…