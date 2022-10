În cât timp se recuperează investiția în panouri fotovoltaice. "Ai plătit curentul în avans 10 ani" Prețurile tot mai mari la energie electrica i-au determinat pe mulți romani sa caute surse alternative care sa le aduca cheltuieli mai mici. Unii au montat deja panouri fotovoltaice, iar alții sunt interesați de subiect și documenteaza ce cheltuieli implica. Este cazul unei romance care vrea sa afle in cat timp se amortizeaza, de fapt, investiția, dupa cum a intrebat pe Facebook. "Pana la urma cam in cat timp credeți ca se poate recupera investiția?", a scris aceasta pe grupul AFM: casa verde - fotovoltaice. "Nu cred ca o sa imi scot investiția vreodata" Cei mai… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

