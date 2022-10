În cât timp se prescriu datoriile la întreținere. Ce trebuie să știe asociațiile de proprietari Termenul de prescriere pentru datoriile la intreținere nu este prevazut in Legea asociațiilor de proprietari nr. 196/2018. Aceste datorii sunt prevazute insa in Codul Civil, iar aceasta lege prevede ca acestea se prescriu in 3 (trei) ani „daca legea nu prevede altfel”. Iar acest termen general de prescripție și se aplica in aceasta situație. Pe scurt, asociația de proprietari este obligata sa respecte interesul celor de buna credința. Și care iși achita darile la timp. Așadar, are fix 3 ani la dispoziție sa foloseasca toate metodele legale de recuperare a datoriilor. Pe care unul sau mai mulți… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

