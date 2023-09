Stiri pe aceeasi tema

- Concret, legislatia in domeniu nu stabileste altceva, astfel ca se utilizeaza acest termen general, de trei ani. Insa, punctual, pot exista documente prin care sa se ajunga la o alta intelegere. Mii de romani acumuleaza, anual, datorii catre ANAF. Intr-o tara in care, in mare masura, se traieste din…

- Horoscop 24 august. Majoritatea semnelor zodiacale trebuie sa iși puna un semn de intrebare atunci cand se gandesc la sanatate. Totuși, pentru una dintre zodii, lucrurile stau diferit. Se simt in forma și situația financiara devine mai buna. Vezi in randurile de mai jos daca chiar tu ești acel nativ!…

- Guvernul ar putea prelungi pana la finalul anului viitor termenul pana la care romanii pot sa isi cumpere vechime in munca pentru pensia de stat, potrivit unui proiect pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Muncii, potrivit Radio Romania Actualitați. Plata contributiei de asigurari sociale…

- Mecanismul actual de cumparare a vechimii pentru pensie va fi prelungit cu inca un an, conform unui proiect de ordonanța pus in dezbatere publica la Ministerul Muncii. Mai exact, completarea stagiului de cotizare la pensia de stat va fi posibila pana in 31 decembrie 2024. Mecanismul asigura acoperirea…

- Pensii 2023: Data limita pana la care romanii isi mai pot cumpara vechime in munca pentru pensie. Documentele necesare Pensii 2023: Data limita pana la care romanii isi mai pot cumpara vechime in munca pentru pensie. Documentele necesare Se apropie data-limita pana la care pensionarii romani isi mai…

- Continue reading Dupa ce a fost criticat ca ii place betonul și ca „rade” verdele din Cluj-Napoca, primarul Emil Boc contraataca in online și apare stand pe o banca cu spatar, la umbra, in parculețul din Piața 14 Iulie/Zona e inca in șantier, termenul de finalizare fiind 26 octombrie at Info real.

- Temperaturile ridicate ne pot strica vacanța. Din acest motiv, foarte mulți turiști sunt in cautare de noi destinații de vacanța racoroase. Țarile din Europa pun la dispoziția turiștilor o gama larga de destinații, care iți pot oferi o pauza binevenita de la temperaturile caniculare. Afla, din randurile…

- „La primele ore ale dimineții ne-am deplasat in cartierul Craiovei, la blocul B9, pentru a indeparta focarul de infecție din locuința unei persoane decedate! Sesizarea a fost facuta la audiențe, ieri. Bineințeles ca intervenția a fost rapida pentru soluționarea problemei! Ce am gasit in locuința ne…