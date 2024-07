În cât timp se prescriu datoriile către asociația de proprietari In cat timp se prescriu datoriile catre asociația de proprietari. Odata cu majorarea prețului la energie, dar și la gaze, dar și odata cu creșterea anumitor prețuri, pentru unii romani, plațile pot fi complicate. Sunt persoane care nu mai au bani la final de luna suficienți pentru a achita intreținerea ori alte obligații, iar in timp pot aparea probleme. In cat timp se prescriu datoriile catre asociația de proprietari daca exista așa cea? Legislația asociațiilor de proprietari nu stabilește un astfel de aspect. Asta inseamna ca datoriile unui locatar la bloc catre asociația de proprietari din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind societațile pe acțiuni ar putea fi modificata și completata in vederea inducerii unui grad mai inalt de precizie in ceea ce privește competențele Adunarii Generale a Acționarilor (AGA) de a aproba, inclusiv orice modificari operate la politica de remunerare a societații. Potrivit unui…

- Majoritatea proprietarilor de apartemente sunt inclusși in așanumitele Asociații de Proprietari, conduse in urma unor alegeri, de un președinte, administrator și avand și un contabil dsemnat. Dar, deși exista legislație de ceva vreme, mulți proprietari nu știu ce nu este obligata asociația de proprietari…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care prevede scutirea de impozite si taxe in cazul cladirilor clasate ca monument istoric pe perioada lucrarilor de renovare sau reabilitare. Aceasta masura va intra in vigoare incepand cu anul 2025. Beneficiile pentru cladirile monument istoric…

- Consiliul Local Bistrița a pierdut definitiv procesul cu Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud, dupa ce in octombrie 2022 a adoptat o hotarare prin care se prevedea atribuirea pentru folosința gratuita a unui spațiu de pe strada Nicolae Titulescu, aflat in proprietatea municipalitații, in favoarea…

- Azi, in jurul pranzului, in urma unui apel primit prin 112, in care o femeie striga dupa ajutor, polițiștii piteșteni au ajuns de urgența la o adresa din zona de Nord a orașului. Apelanta nu a reușit sa dea toate datele, iar apoi apelul s-a intrerupt, lucru care a dat de munca mai mult oamenilor legi.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta, luni, intr-un comunicat de presa, ca a fost sesizata de Curtea de Apel Galati cu recurs in interesul legii referitor o chestiune de drept pentru care s-a constatat ca in jurisprundenta nu exista un punct de vedere unitar. ”In interpretarea art. 113, alin.…

- "Asociatia Grupul de Initiativa Civica IOR-Titan a dat in judecata Primaria Capitalei pentru a recupera 12 hectare de padure urbana din Parcul IOR retrocedate in mod abuziv in mai 2005, in timpul mandatului lui Adriean Videanu. In documentatia depusa la Tribunalul Municipiului Bucuresti, Asociatia GIC…

- Economie 90 de contribuabili, verificați de AJFP Teleorman in primul trimestru al anului 2024 mai 7, 2024 10:01 In realizarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, structurile de inspecție fiscala din cadrul A.J.F.P. Teleorman au verificat in trimestrul…