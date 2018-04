Stiri pe aceeasi tema

- Astronomii care cauta mesaje radio ale civilizatiilor extraterestre au nevoie de multa putere de procesare computerizata pentru date. Acestia se afla insa in dificultate de a a gasi GPU-uri (graphics processing units), pentru ca cei care mineaza...

- Vrei sa te bucuri de un vin veritabil,caruia sa ii simti, cu adevarat, parfumul? Solutia e la indemina ta. Daca ai desfacut o sticla de vin, te poti bucura doar sase ore de buchetul degajat de faimoasa licoare. Dupa acest timp, vei avea surpriza sa constati ca lichidul si-a schimbat radical aroma.…

- 'Nimic nu se va schimba' dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul Alfonso Dastis intr-un interviu pentru AFP. 'Daca este posibil, noi dorim sa imbunatatim lucrurile, dar (Brexitul) nu va afecta aceasta naveta zilnica. Putem continua sa traim intr-un loc si sa muncim…

- O cunoscuta jucatoare de tenis din Romania lanseaza acuzații dure la adresa Simonei Halep, susținand ca Romania „nu sta in Simona Halep”, care rateaza meciul cu Canada, din cauza unei accidentari.

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI intentioneaza sa il audieze pe Sebastian Ghita, a declarat vineri presedintele comisiei, Claudiu Manda. 'Intentionam sa il audiem pe domnul Ghita, sa vorbim cu domnia sa. Este posibil, respectand Legea informatiilor clasificate. Nu o sa…

- Invitat la emisiunea Repriza de Sud, de la Radio Sud, antrenorul echipei de juniori sub 17 ani a Universitații Craiova, Dragoș Bon, a vorbit despre realizarile din prima parte a campionatului de la Liga Elitelor și a precizat ca iși ...

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat miercuri ca PSD va modifica “mult” Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns “pentru ca putem”. De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Reglementata in Codul civil, prescriptia trebuie invocata in instanta de catre cel in folosul caruia curge, iar asta cat mai curand posibil. Termenul general de prescriptie este de trei ani, iar unele evenimente pot duce la intreruperea ori suspendarea lui. Iata, in continuare, cele mai importante…