În cât timp intră banii în cont după un transfer din străinătate In cat timp intra banii in cont dupa un transfer din strainatate. Durata unui transfer bancar din strainatate poate sa dureze, așa ca este bine sa știm, inainte sa intram in panica. In primul rand, daca alegi sa folosești serviciile oferite de catre banci, trebuie sa știi ca durata unui transfer bancar din strainatate poate ajunge și pana la 5 zile lucratoare. In cat timp intra banii in cont dupa un transfer din strainatate Și aici insa, conteaza mai mulți factori. Unul dintre cei mai importanți este ora și ziua inițierii transferului. Trebuie știut ca in general transferurile bancare sunt procesate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (31 de ani) a fost suspendata provizoriu, dupa ce a fost testata pozitiv la un control antidoping efectuat la US Open 2022. In corpul Simonei Halep s-au gasit urme de Roxadustat, o substanța interzisa, din clasa EPO, iar jucatoarea risca acum o suspendare de pana la 4 ani. In acest moment,…

- Din ce face bani acum Dorian Popa. Artistul a lasat muzica deoparte. Dorian Popa a lasat deoparte partea artistica și a inceput sa faca bani din cu totul alt domeniu. In prezent, Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați vloggeri din țara noastra. Are peste doua milioane de abonați atat pe Youtube,…

- Daca ai un cont bancar economisesti mai mult timp liber. Poti sa faci plati online ceea ce inseamna ca nu mai pierzi timpul la cozile de la ghisee pt plata facturilor sau a taxelor.Deși pare ca pentru mulți cardul reprezinta o necesitate, cifrele arata altceva: doar 30% dintre romanii de peste 18 ani…

- Programul „FamilyStart”: Tinerii vor putea cere bani pentru nunta, pentru plata chiriei sau avansului pentru mașina sau locuința Tinerii din Romania vor putea solicita, in curand, credite de pana la 75.000 de lei, garantate de stat. Banii vor putea fi folosiți pentru acoperirea cheltuielilor cu nunta,…

- Mai jos va vom prezenta informațiile pe care trebuie sa le știți in cazul in care sunteți in aceasta situație. Cum pot obține ajutor de șomaj persoanele care au lucrat in strainatate Persoanele eligibile pentru obținerea ajutorului de șomaj in Romania trebuie sa se inregistreze direct la Agenția pentru…

- Cați bani cer Țociu și Palade pentru ora de amuzament la petrecerea ta! De mai mult de 30 de ani impreuna pe scena cat și in fața camerelor de luat vederi, cei doi reușesc și astazi sa fie la fel de apreciați. Unul dintre cele mai longevive cuplete umoristice ale teatrului de revista romanesc, Țociu&…

- Banii conteaza mai mult decat timpul liber pentru Gen Z si Millennials, in timp ce angajatii trecuti de 42 de ani pretuiesc mai mult sanatatea si timpul cu cei dragi, arata o analiza realizata de o platforma de recrutare, potrivit Agerpres. „Pandemia a adus viitorul muncii mai aproape si a transformat…