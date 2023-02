Încă o bandă de circulație pentru șoferii de TIR, la Vama Nădlac II

DRDP Timișoara anunță că, timp de o lună, în Punctul de Frontieră Nădlac II de pe autostrada A1 este în perioada de calibrare și îmbunătățire... The post Încă o bandă de circulație pentru șoferii de TIR, la Vama Nădlac II appeared first on Special Arad ·… [citeste mai departe]