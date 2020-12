Stiri pe aceeasi tema

- O persoana vaccinata impotriva coronavirusului incepe sa dezvolte imunitate dupa aproximativ 14 zile de la momentul injectarii primei doze, insa beneficiile maxime se obțin la 7 zile dupa administrarea celei de-a doua doze, a spus dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania.…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, a declarat vineri ca in categoriile de persoane care vor fi vaccinate anti-COVID nu au fost inclusi si copiii sub 16 ani, pentru ca „nu exista o indicatie de utilizare” si „o recomandare la acest moment”.

- Dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania, a explicat marți, 1 decembrie, ca ”daca se respecta calendarul de omologare, cel puțin 1.000.000 de doze ar trebui sa fie livrate in prima tranșa catre țara noastra”.Lt col dr Valeriu Gheorghița a explicat, intr-o intervenție…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, a explicat la Digi 24 ca si persoanele vaccinate vor trebui sa respecte masurile de preventie precum purtarea masii si distantarea sociala, cel putin pana cand va fi atins un anumit nivel de imunizare colectiva.

- Seful Comitetului national de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, afirma ca primele doze de vaccin anti-COVID sunt asteptate sa ajunga in Romania spre sfarsitul lunii decembrie, "in cel mai fericit caz". El spune ca principalul centru de stocare…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti COVID din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat la Digi24 ca strategia de vaccinare este finalizata. Autoritațile așteapta aprobarea vaccinului de catre autoritațile competente și distribuirea acestuia pentru a putea incepe imunizarea.

- Campania de vaccinare anti COVID din Romania va fi coordonata de dr. Valeriu Gheorghița in varsta de 38 de ani și care din anul 2012 lucreaza la Spitalul Militar Central ,,Dr. Carol Davila", absolvind in anul 2006 Universitatea de Medicina și Farmacie din Targu Mureș, acum UMFST. Locotenent colonel…

- Personalul din invațamant are prioritate la vaccinare, potrivit medicului Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania. Acesta a spus pentru Stirile ProTV care sunt domeniile de “activitați critice” incluse in al primul val de vaccinare cel care cuprinde domeniile…