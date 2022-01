Stiri pe aceeasi tema

- Frigul cuprinde mare parte din țara. Și in București se anunța o zi cu vreme rece. Este in vigoare o informare meteo emisa de Administrația Naționala de Meteorologie inca din ziua precedenta, care a intrat in vigoare pe 11 ianuarie, la ora 20 și va ramane valabila pana pe 13 ianuarie la ora 18. Astfel,…

- Romanii au primit multe vești proaste anul trecut și anul acesta in privința scumpirilor. Iata ca traiul nu va fi unul mai ușor nici in cele ce urmeaza. Care este orașul din Romania unde prețurile la locuințe au explodat? Capitala ocupa locul 3 in acest top. Orașele din Romania unde prețurile la apartamente…

- Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) anunța astazi, lucrari pentru remedierea unor avarii aparute pe conductele de termoficare, in mai multe zone din sectoarele 2, 3, 4 și 5. Lucrarile au...

- Prim vicepresedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a transmis, vineri, ca primarul Nicușor Dan vrea ca facturile sa creasca cu 75%, de la 1 decembrie, dupa ce i-a lasat pe bucureșteni fara apa calda și caldura. “Așa iși respecta promisiunile din campanie Primarul Pinocchio!”, a spus Firea. Gabriela…

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz a anunțat ca „in urma unor negocieri intense, purtate și la Timișoara și azi, la București”, a fost obținuta o prelungire a contractului de furnizare a gazului pentru Colterm. Contractul va putea fi prelungit ulterior cu plata in avans. Astfel, timișorenii conectați…

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz a anunțat ca „in urma unor negocieri intense, purtate și la Timișoara și azi, la București”, a fost obținuta o prelungire a contractului de furnizare a gazului pentru Colterm. Contractul va putea fi prelungit ulterior cu plata in avans. Astfel, timișorenii conectați…

- Colterm a anunțat vineri dimineața, 29 octombrie, intr-un comunicat, ca a reinceput furnizarea agentului termic catre clientii sai, dar ca distribuitorul de gaz a intarziat livrarea cu patru-cinci ore, conform news.ro. Noaptea trecuta, pentru a treia noapte consecutiv, caloriferele celor peste 50.000…

- Locuitorii Capitalei ingheata in apartamente, desi incalzirea centralizata trebuia conectata inca din 22 octombrie. Noaptea trecuta a fost cea mai rece din acest sezon, in Capitala fiind minus doua grade Celsius. Meteorologii spun ca si in urmatoarele nopti va fi frig.