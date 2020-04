Stiri pe aceeasi tema

- Masuri luate astazi, 25 martie, de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi: Art. 1. In exceptia prevazuta la articolul 1 din Hotararea nr. 9 / 24.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi, sunt incluse si urmatoarele categorii: a) Donatorii de…

- Primarul Alin Sebastian Birda : dezinfecția in Baia Sprie este asigurata permanent! “Dezinfecția unitaților școlare și a pieței de alimente s-a realizat așa cum a fost stabilita ca masura in cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgența al orașului Baia Sprie. Totodata, se efectueaza zilnic, pe…

- In urma sedintei de joi a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al municipiului Ploiești, intrunit in vederea adoptarii unor hotarari care vizeaza masurile suplimentare care vor fi luate in contextul declararii starii de urgența pe teritoriul Romaniei, s-au luat unele decizii si in privinta Clubului…

- Mirosul se simte deja in cateva cartiere din oras: Pacurari, Tatarasi si Nicolina. Actiunea de dezinfectie a fost adoptata astazi in sedinta Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU). „Incepand din noaptea de 20 spre 21 martie 2020 incepe activitatea de dezinfectie a spatiilor publice (pasaje,…

- Comitetului Local pentru Situații de Urgența al comunei Dumbraveni a luat, joi, mai multe masuri pentru prevenirea raspandirii infectarii cu virusul COVID – 19. Decizia este valabila in perioada 12-31 martie 2020. Astfel, printre masuri se afla și sistarea temporar activitațile economice din cadrul…

- Ședința extraordinara a Comitetului Local pentru Situații de Urgența a orașului Baia Sprie. Vezi ce transmite primarul Birda Sebastian Alin! In urma ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgența a orașului Baia Sprie s-au luat masuri de prevenire a imbolnavirii cu coronavirus.…

- Autoritatile au interzis de duminica, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU),…

- Primarul Mihai Chirica a convocat in cursul dupa-amiezii de astazi, 28 ianuarie, la Palatul Roznovanu, o ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența destinata identificarii și stabilirii unor masuri de prevenire a infecției cu noul coronavirus in Municipiul Iași, suplimentar masurilor uzuale…