- Centrul de vaccinare Rașnov și Primaria Cristian organizeaza joi, 15 iulie, maraton de vaccinare la Cristian. Intre orele 10 și 16, la Caminul Cultural Sala Mare. Vaccinuri disponibile: Pfizer și Johnson&Johnson. Vaccinarea se face fara programare, la liber, pe baza buletinului de identitate. Daca apreciezi…

- Primaria Colceag a anunțat ca o acțiune de vaccinare anti-Covid va fi organizata in localitate, la finalul saptamanii viitoare."In data de 23.07.2021 va avea loc o acțiune de vaccinare anti COVID-19, prin intermediul unei echipe mobile. Vaccinul utilizat este de tip monodoza Johnson&Johnson",…

- Un nou maraton de vaccinare pentru cetațenii municipiului Aiud va avea loc marți, 1 iunie, intre orele 08:00 – 20:00. Pentru fiecare aiudean vaccinat administrația locala va planta cate un copac, obiectivul propus fiind acela de a planta o padure noua cu 10.000 de copaci. Potrivit reprezentanților…

- Centrele de vaccinare organizate in spitalele militare din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara vor functiona din nou in regim de 24/24 h, de marti pana pe 1 iunie.

- Un nou maraton de vaccinare va fi organizat in Capitala, la finele acestei saptamani. Centrul de vaccinare va fi amenajat la Palatul Republicii și va fi deschis vineri.Maratonul va avea loc timp de trei zile.

- Primarul general Ion Ceban vrea sa organizeze un maraton al vaccinarii in capitala, dupa modelul vecinilor din Romania. Despre acest lucru a vorbit edilul in cadrul unui live in fața Centrului de Vaccinare din Chișinau. {{505176}}„Ce este cert ca alta soluție decit vaccinul nu este. Ați vazut ca in…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Botosani, cu sprijinul Primariei municipiului Botosani si al Institutiei Prefectului, organizeaza, la sfarsitul acestei saptamani, un maraton de vaccinare drive-thru la Parcul regional de agrement Cornisa. Potrivit directorului DSP, Monica Adascalitei, imunizarea cu…