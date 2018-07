Stiri pe aceeasi tema

- Din numarul total al somerilor bucuresteni indemnizati si neindemnizati (17.630), mai mult de jumatate erau femei, respectiv 9.200. La finele lunii iunie, somerii indemnizati erau in numar de 2.175, dintre care 1.375 erau femei.De asemenea, 676 someri indemnizati aveau un nivel de instruire…

- Aproximativ 2.000 de persoane, intre care si scriitoarea Ana Blandiana, au protestat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala. La ora 21.00, oamenii au aprins lanternele telefoanelor mobile, au cantat imnul national si imnul UE. Oamenii au inceput sa se stranga de la ora 18.00 in Piata Victoriei…

- Mii de oameni protesteaza la aceasta ora in tara, nemultumiti de modificarile aduse in Parlament Codului de Procedura Penala. La Iasi, citeva sute de persoane s-au adunat in Piata Unirii, unde scandeaza lozinci impotriva guvernantilor. Si in Piata Victoriei din capitala protesteaza citeva sute de persoane.…

- Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) a publicat raportul pe anul 2017 privind numarul de oameni care au fost forțați sa-și paraseasca locuințele și țarile de origine din cauza conflictelor. ”Razboaiele, alte violențe și persecuții au adus stramutarea forțata la un nou nivel record pe plan internațional…

- Politistii brasoveni au destructurat un grup infractional organizat specializat in traficul de droguri de risc si mare risc, in urma unor perchezitii in judetele Brasov si Covasna si in Capitala, cinci persoane fiind arestate si alte sase plasate sub control judiciar. In urma perchezitiilor, politistii…

- Patru persoane au murit in Cuba in urma precipitatiilor abundente care au cazut in ultimele doua zile in aceasta tara, asociate cu furtuna subtropicala Alberto, care a provocat inundatii masive in provinciile centrale si a avariat drumuri, poduri, locuinte si sedii ale unor institutii nationale,…

- Coreea de Nord a facut cunoscut vineri ca este in continuare deschisa dialogului cu Statele Unite dupa ce presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul dintre cele doua tari, o decizie "extrem de regretabila" potrivit Phenianului, transmite AFP. "Reiteram Statelor Unite hotararea…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, duminica, dupa ce un individ a detonat o bomba in apropierea unui centru de votare din capitala afgana Kabul, relateaza site-ul agentiei Reuters.