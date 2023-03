Stiri pe aceeasi tema

- Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti (CMEIB) incepe, vineri, tratamentele de dezinsectie pentru combaterea capuselor. Potrivit unui comunicat al municipalitatii transmis AGERPRES, anul acesta, conform Planului Unitar de Actiune aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor fi desfasurate…

- Acțiunea incepe vineri, 24 martie, și va include cinci tratamente pentru combaterea capușelor din parcuri pe durata sezonului cald, a anunțat instituția condusa de Nicușor Dan.Operațiunile de dezinsecție se vor face pe toate spațiile verzi ale domeniului public, adica parcuri, gradini publice, locuri…

- Saptamana trecuta, Parlamentul din care fac parte a decis majorarea pedepselor prevazute de Legea privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si din Legea privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

- Bucureștenii sunt mai mult indignați in fața tergiversarii proceselor de consolidare a blocurilor cu risc seismic I in care locuiesc decat sunt speriați de un potențial cutremur mare.„Ți-e frica de moarte? Mie nu. Știi care-i cel mai sigur lucru de pe pamant? Ca o sa mori.” Asta e filosofia unui tanar…

- Instituția condusa de Nicușor Dan a anunțat miercuri, 1 februarie, inceperea tratamentelor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pentru anul 2023, dupa ce Consiliul General a aprobat Programul Unitar de Actiune care prevede mai multe tratamente fata de anul precedent. „Primaria Municipiului Bucuresti,…

- Capitala ar fi pusa la pamant in cazul unui cutremur major.In Capitala, la acest moment, 6500 de romani sunt condamnați la moarte. In cazul unui cutremur major, 1000 de cladiri cu bulina roșie sunt an pericol de prabușire.Printre cladirile monument istoric ce vor fi reabilitate se afla Teatrul Bulandra,…

- Diana Dumitrescu, in varsta de 39 de ani, a devenit mama in urma cu trei ani, cand a venit pe lume Carol. Vedeta este casatorita din 2018 cu Alin Boroi, iar de cand a nascut s-a dedicat in totalitate creșterii baiețelului ei.Diana a povestit cum a reacționat Carol cand a mers pentru prima oara la gradinița…