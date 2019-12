Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile au scazut considerabil, cu peste 10 grade de la o zi la alta. Vantul puternic a adus ninsorile și problemele. In Capitala, bucați dintr-o schela metalica montata pe fațada unei cladiri au cazut pe trotuar.

- Pompierii buzoieni au fost solicitați joi sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la parterul unui centru comercial, intr-o aripa aflata in proces de modernizare. Potrivit ISU Buzau, o parte din materialele de construcții depozitate au ars mocnit. Este vorba despre resturi de polistiren.…

- Muncitorii care lucreaza la reabilitarea cladirii Colegiului ”Mihai Eminescu” vor primi ajutoare din strainatate, pentru execuția lucrarilor din interior. Este vorba despre un lot de constructori din Vietnam și India care vor ajunge pe șantier pana la sfarșitul acestei luni. Sute de tone de moloz au…

- Cel mai mare traficant de heroina din Capitala, cel care controla 80% din piața drogurilor bucureștene, a fost prins in flagrant. Vreme de doi ani a adus in țara sute de kilograme de heroina.

- In zona inalta a judetului Dambovita a nins. Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece, ninsori la munte, precipitatii mixte in zonele subcarpatice. Salvamontistii atrag atentia ca pe traseele din Bucegi se circula in conditii de iarna.

- Marți avem atmosfera calda si insorita. Cel mai cald va fi in sud si sud-est, pana la 30 de grade, potrivit stirileprotv.ro.Și miercuri va fi soare si neobisnuit de cald, mai cu seama in jumatatea sudica. Vantul prinde putere in estul tarii, iar maine- noapte apar ceva ploi in vest, nord-vest…

- Presedintele PNL Targoviste, Aurelian Cotinescu, a abordat extrem de critic modul in care administratia publica locala a gandit si organizat manifestarile prilejuite de Zilele Cetatii. Acesta este de parere ca nu exista mari diferente intre ce a fost in resedinta de judet si ce se intampla la zilele…

- Un proiectil a fost gasit intr-o livada de pruni din satul Cobusca Veche, raionul Anenii Noi. Acesta ar fi ajuns in urma unor exerciții militare pe poligonul de la Bulboaca. Inspaimantati de descoperire, muncitorii au chemat poliția și geniștii.