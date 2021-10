Consiliul Local Campina a aprobat, in cadrul ultimei ședințe ordinare, inființarea de locuri de parcare pentru biciclete, trotinete electrice, scutere și motociclete la școlile din localitate, la sediile Primariei și instituțiilor publice subordonate administrației locale, in Piața Centrala și in apropierea supermarketurilor. De asemenea, proiectul mai prevede inființarea a zece locuri de parcare pentru scutere și motociclete in parcarea publica din zona Carrefour.