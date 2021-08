Masura a fost luata pentru a protesta impotriva acestei pretinse „tradari anti-americane”. Pe masura ce varianta Delta se raspandește in SUA, un restaurant din California a decis sa mearga impotriva deciziilor guvernamentale. In loc sa ceara dovezi de vaccinare sau un test PCR negativ, Basilico’s Pasta e Vino cere exact opusul. „Tradarea și prostia anti-americane” Pentru […] The post In California, un restaurant interzice intrarea clienților vaccinați first appeared on Ziarul National .