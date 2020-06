Stiri pe aceeasi tema

- Fermi Large Area Telescope. credit: NASA Misterul materiei intunecate se pastreaza nealterat. Vanatoarea de particule misterioase in cadrul acceleratoarelor de particule a ramas pana in prezent fara rezultate. La fel este situația in laboratoarele subterane. Noi observatii astronomice, masurand raze…

- Un proiect de lege care prevede ca Ținutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica a fost adoptat tacit de Camera Deputaților. Proiectul a ajuns la Senat, care este for decizional. Senatorii se intalnesc, astazi, in regim de urgența pentru respingerea proiectului.

- Administrația Parcului Național Retezat ne invita sa descoperim Retezatul din confortul de acasa. Din cauza pandemiei de coronavirus sunt interzise deplasarile neesențiale. Astfel, activitațile turistice nu au loc. Pentru a veni in sprijinul celor ce iubesc muntele, cei de la Administrația…

- [caption id="attachment_30916" align="alignleft" width="300"] Imagine simbol: jurnal.md[/caption] In contextul restricțiilor impuse de catre Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica, in perioada de carantina, de catre angajații Inspectoratului de Poliție Ungheni au fost intentate șapte procese…

- Artistii Teatrului Nottara "vor merge" online acasa la spectatori si vor sta de vorba despre teatru, despre viata, despre lucruri care ne intereseaza astazi pe toti, vor putea sa se descopere reciproc si sa se cunoasca, altfel decat in sala de teatru, in cadrul proiectului "Cei trei fantastici".

- In cadrul Salonului Auto de la Geneva din 2016, producatorul de nișa Morgan a prezentat proiectul EV3 (foto). Versiunea de serie urma sa fie echipata cu un motor electric de 47 de cai putere și o baterie cu o capacitate de 21 kWh. Dar planurile Morgan nu au ajuns pana la final, EV3 nu a mai intrat in…

- Lansarea proiectului Turda Decide 2020 se amana, au transmis reprezentanții administrației locale, motivand situația actuala privind pandemia de coronavirus. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un nou punct de trecere a frontierei va fi deschis in județul Satu Mare Foto: politiadefrontiera.ro. Un nou punct de trecere a frontierei va fi deschis în județul Satu Mare și va face legatura cu Ucraina. Lucrarile pentru realizarea infrastructurii vor fi asigurate prin intermediul…