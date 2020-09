Intr-o zi, in cabinetul unui medic intra o doamna distinsa. Aceasta ii spune doctorului: – Domnule doctor, sa stiți ca soțul meu și soția dumneavoastra au o relație. Eu v-aș propune sa ne razbunam. Doctorul, intai șocat, accepta propunerea. – Si cum propuneți sa ne razbunam? – Eu ziceam sa facem și noi ce fac ei cand se intalnesc, zice doamna incepand sa se dezbrace. Cei doi se inteleg in privința modului de razbunare și, in consecința, se razbuna. A doua zi, la fel, a treia zi, la fel, dar, in a patra zi, doctorul, extenuat, rostește: – Doamna, nu mai am pic de ura in mine! Plus de asta, soția…