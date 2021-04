În Bulgaria, partidul anticorupție refuză puterea Dupa eșecul premierului înca în exercițiu de a forma un guvern, partidul anticorupție propulsat pe locul doi în Parlament a renunțat la rândul sau la exercitarea puterii, din lipsa unor aliați suficient de &"integri&". Exista perspectiva unor noi alegeri, scrie Les Echos, citat de Rador.



La doar trei saptamâni dupa alegerile generale, Bulgaria se afla într-un impas politic. Alegerile din 4 aprilie au schimbat compoziția Parlamentului atât de mult, încât niciun partid nu este în masura sa formeze un guvern.



Boiko Borisov,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

