În Bulgaria, aerul irespirabil creşte nivelul de îngrijorare în plină pandemie Odata cu sosirea iernii, bulgarii isi fac griji pentru impactul poluarii asupra COVID-19, iar Bruxelles sanctioneaza guvernul, pe care il acuza ca nu face nimic pentru a permite populatiei sa respire mai usor, relateaza joi AFP. Daca izolarea a imbunatatit calitatea aerului in Europa, in Sofia, unul dintre cele mai poluate orase din lume, odata cu scaderea mercurului in termometre "smogul" dens si gri invaluie capitala inconjurata de munti. "Vazut de sus, orasul arata ca un lac cenusiu de murdarie, suntem reticenti sa ne intoarcem" in capitala dupa escapade din weekend, spune Georgy Pavlov, specialist… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

