Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul 4 al Municipiului București anunța ca circulația rutiera in Pasajul Unirii va fi oprita temporar marți seara, 17 mai a.c., in intervalul orar 23:30 – 05:00, anunța Primaria Sectorului 4.

- Un anunț de ultima ora vine, marți, de la Primaria Sectorului 4. Și e menit sa ajunga in principal in atenția conducatorilor auto. Concret, se anunța ca circulația rutiera in Pasajul Unirii va fi oprita temporar marți seara, 17 mai a.c., in intervalul orar 23.30 – 05.00. De la nivelul Primariei Sectorului…

- Sectorul 4 al Municipiului București anunța ca circulația rutiera in Pasajul Unirii va fi oprita temporar marți seara, 17 mai a.c., in intervalul orar 23.30 - 05.00, anunța Primaria Sectorului 4.

- Sectorul 4 al Municipiului București anunța ca circulația rutiera in Pasajul Unirii va fi oprita temporar marți seara, 17 mai a.c., in intervalul orar 23.30 - 05.00. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Traficul la intersectia bulevardului Alexandru Obregia cu strada Turnu Magurele, pe sensul de mers catre soseaua Giurgiului, se va desfasura pe o singura banda, corespunzator marcata, de sambata, timp de o saptamana, urmare a lucrarilor la pasajul Europa Unita care se construieste in zona Metalurgiei.…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat ca a inchis temporar locurile de joaca din trei parcuri din sectorul 2: Plumbuita, Tei și Motodrom din cauza numeroaselor nereguli descoperite. ”In toate aceste locatii, aflate in administrarea Primariei Sectorului 2, au fost constatate…

- Primaria Sectorului 4 anunta ca vor incepe lucrarile de modernizare si consolidare a pasajului pietonal de la Eroii Revolutiei. Pana la finalizarea lucrarilor, traficul in zona va fi restrictionat. „Duminica seara, traficul rutier in zona se va desfasura restrictionat, odata cu inceperea lucrarilor…

- Procurorii DIICOT au gasit in casa unui barbat din Capitala o cultura de canabis, avand o instalatie improvizata de iluminat, incalzire, filtrare aer, irigare si fertilizare. Potrivit unui comunicat al DIICOT, barbatul a fost retinut joi pentru 24 de ore, pentru savarsirea infractiunii de trafic de…