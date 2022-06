În București: Lista celor 24 de puncte de prim ajutor anti-caniculă Primaria Municipiului București a publicat o lista cu punctele de prim ajutor care vor fi instalate in București ca urmare a avertizarilor emise de Administratia Nationala de Meteorologie referitoare la temperaturile ce vor fi atinse in aceste zile, in care disconfortul termic va fi accentuat. Sediul central: Str. Constantin Mille nr.10, Sector 1 Camin persoane varstnice „Academician Nicolae Cajal” Str. Maximilian Popper, Sector 3 Punct de lucru Filaret: Str. Mitropolit Filaret nr. 41 -41 A, Sector 4 „Bebe de Bucuresti”: B-dul Regina Maria nr. 75. Sector 5 Punct de lucru Viilor: Șoseaua Viilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

