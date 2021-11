Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National al Țaranului Roman marcheaza sfarșitul toamnei și ultimele zile de dulce inainte de intrarea in Postul Craciunului invitandu-și publicul la Targul cu meșteri și anticari, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Timp de trei zile, de vineri, 5 pana duminica, 7 noiembrie 2021, de la orele…

- 5 – 7 noiembrie 2021, intre orele 10.00 – 18.00 Muzeul Național al Țaranului Roman Sambata, inainte de Hranghel, se fac moși. De Hranghel fiecare om trebuie sa aprinda o lumanare care ii va fi „lumina de veci“ in lumea de dincolo. Finii merg cu colacei la nași. Se amesteca berbecii cu oile. In acest…

- Targul cu mesteri si anticari Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil va fi deschis la Muzeul National al Taranului Roman de vineri pana duminica, potrivit news.ro. Cincizeci de mesteri, anticari si artisti din toata tara vor aduce tot ce au realizat peste an. Vor fi de targuit obiecte din ceramica,…

- Muzeul Național al Țaranului Roman va așteapta la Targul cu antichitati taranesti – Amintiri din lada cu zestre, deschis de vineri, 22, pana duminica, 24 ale lunii lui Brumarel, de la orele 10 de dimineața, pana la 6 seara. Lada de zestre era asezata la loc de cinste in casele bunicilor, aducandu-ne…

- Muzeul National al Literaturii Romane din Bucuresti este laureatul pe anul 2021 al premiului DASA pentru educatie, oferit de fundatia European Museum Academy sambata, la Haga, in cadrul unei ceremonii desfasurata online, potrivit DPA. Juriul a acordat acest premiu Muzeului National al Literaturii Romane…

- Biblioteca Nationala se redeschide pentru public incepand de luni. Decizia vine dupa ce aproape doua saptamani accesul cititorilor a fost interupt din cauza unei avarii. Vizitatorii vor putea avea acces, intre altele, la colectia curenta a bibliotecii prin sala de lectura „Mihai Eminescu”, dar si la…

- Joi, 12 august, a inceput cea de-a 10-a ediție a festivalului Summer Well. Ca in majoritatea anilor, cei mai mulți petrecareți sunt așteptați in zilele de week-end. Festivalul a inceput, joi, 12 august, și se va incheia duminica, 15 august. Detalii de acces si securitate In acest moment, accesul la…

- Hotelul “Star Wars: Galactic Starcruiser”‘, din parcul de atractii Walt Disney World din Orlando (Florida), ii va imbarca pe oaspetii sai intr-o nava spatiala pentru o aventura de trei zile de imersiune interactiva completa, desi deocamdata la un pret care nu este apt pentru toate buzunarele. Potrivit…