In Bucuresti: Barbat de 51 de ani, retinut pentru viol. Victima, fiica partenerei sale de viata

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat suspectat ca a incendiat doua masini in Sectorul 2 al Capitalei a fost retinut.”La data de 27 octombrie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 8 Politie au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, in Municipiul Bucuresti,…

- Consiliul General al Capitalei va dezbate in sedinta de joi un proiect care prevede achizitionarea a 100 de dispozitive de testare antidrog, la o valoare estimata de 3,7 milioane lei, care ar urma sa fie date in folosinta gratuita Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. Conform proiectului,…

- Miercuri, Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a intervenit pentru a reține un individ de 62 de ani, suspectat de comiterea infracțiunii de ucidere intenționata a animalelor, conform unui anunț oficial al DGPMB. In noaptea de 20 septembrie,…

- Imagini ca n filme! Momentul in care e capturat un urmarit internațional in București / VideoUn barbat urmarit național și internațional a fost depistat și prins de polițiștii din București. La data de 20 septembrie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București –…

- ”La data de 17 septembrie 2023, in jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 13 a fost sesizata cu privire la faptul ca, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3, in urma unui conflict spontan, un barbat, in varsta de 40 de ani, ar fi fost agresat cu un obiect…

- La data de 14 septembrie 2023 politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Serviciul de Investigatii Criminale Sector 1 au pus in executare patru mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si judetul Prahova, intr un dosar penal in care sunt efectuate cercetari…